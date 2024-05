Ad un passo dalla finale. Cremonese, ultimo sforzo

Il botta a risposta a distanza tra Cremonese e Catanzaro ha infiammato la vigilia del ritorno della semifinale dei playoff allo stadio Zini. Da una parte Giovanni Stroppa rassicura i suoi "Conosciamo il nostro valore, dobbiamo tenere la testa sul secondo tempo" dall’altra, Vincenzo Vivarini, aggiunge una buona dose di pepe sul match "Sappiamo come dire la nostra anche a Cremona".

Manca poco al verdetto che metterà nero su bianco la finale degli spareggi e il club di Arvedi, stasera alle 20.30, partendo dal risultato di 2-2, può contare su un fattore non indifferente: la possibilità di giocarsela in casa con due risultati su tre a disposizione grazie alla migliore posizione raggiunta in classifica. "Dopo aver fatto il 2-0 il pubblico calabrese ha applaudito il Catanzaro come se avesse riconosciuto la superiorità della Cremonese. Poi al primo episodio si è riacceso diventando trascinante. Questa volta siamo noi a chiedere l’aiuto di tutto lo stadio, dalla curva e da parte degli altri settori" ricorda Stroppa, che in carriera può contare già tre promozioni conquistate.

Nella gara di andata per più di un tempo di gioco l’attacco a sorpresa - Ciofani e Tsadjout - aveva scombussolato i piani degli avversari e il tecnico ex Monza dovrebbe confermare proprio quella scelta, impiegando bomber Coda a partita in corso qualora le cose dovessero mettersi male.

"Non c’è bisogno di motivare i ragazzi, l’unica cosa che ho detto loro è di non sprecare cartellini ed energie inutili. Dobbiamo essere al di sopra delle parti, concentrati e cattivi".

Per raggiungere l’obiettivo, però, servirà l’aiuto di tutti gli interpreti in campo, dei subentrati a gara in corso e soprattutto di un atteggiamento più maturo rispetto a quanto mostrato nella ripresa allo stadio Ceravolo e in alcune gare di campionato, tutte gare in cui la Cremonese partiva nettamente favorita. In campo Stroppa oltre a confermare l’attacco inedito schiererà in mezzo a centrocampo lo stesso trio dell’andata formato da Pickel, Vazquez e Castagnetti. Ai lati Quagliata e Zanimacchia mentre in difesa Antov, Ravanelli e Bianchetti saranno pronti a proteggere la porta di Saro.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zamimacchia, Vazquez, Castagnetti, Pickel (Collocolo), Quagliata (Sernicola); Tsadjout, Ciofani (Coda). All: Stroppa.