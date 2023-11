Acqua sospesa per morosità. Il condominio torna vivibile

Acqua riallacciata nel condominio di via Milano 148, dopo il presidio di giovedì dei residenti. Diciassette famiglie erano rimaste senz’acqua e senza riscaldamento all’inizio della scorsa settimana per una situazione di morosità prolungata. Tuttavia, dalle testimonianze è emerso che se è vero che un paio di utenti erano morosi da tempo, gli altri non avevano pagato le bollette perché non sarebbero state inviate dall’amministratore di condominio per ben due anni. Al distacco da parte di A2A si è arrivati seguendo le procedure previste da Arera, ma l’effetto è stato quello di generare una situazione di disagio che sarebbe anche potuta degenerare: qualche residente ha raccontato che si stava scatenando la caccia ai morosi, con conseguenze imprevedibili (richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine). Quello della settimana scorsa non è stato, peraltro, il primo distacco: tra il 2019 e quest’anno, si è trattato del terzo caso. Accanto ai residenti, l’associazione Via Milano 59, che ha comunicato che l’acqua è stata riallacciata a tutto il palazzo.F.P.