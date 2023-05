Accusato di molestie sul posto di lavoro Negoziante assolto

È finito a processo con l’accusa di avere molestato una dipendente dicendole frasi e battute spinte, strusciandosi, palpeggiandola e baciandola ripetutamente sul luogo di lavoro. Il Tribunale però lo ha assolto, ritenendo il fatto insussistente. Protagonista, un commerciante sessantenne, all’epoca dei fatti titolare di un bazar in centro. Imputato di violenza sessuale nei confronti di una commessa, l’uomo stando al racconto di lei tra il 2012 e il 2017 avrebbe infastidito verbalmente e fisicamente la donna. Poco dopo l’assunzione l’avrebbe informata che le ultime arrivate avrebbero dovuto superare un presunto test di ingresso: andare a letto con lui, il titolare. Più volte inoltre il negoziante l’avrebbe baciata e abbracciata. Approfittando poi dello spazio ristretto, sarebbe spesso passato di proposito alle sue spalle per creare un contatto intimo. In aula, l’imputato ha negato "di aver fatto qualcosa di male in 1200 giorni di lavoro prestati dalla signora", di averle fatto "solo battute". "Certo, le parlai del test d’ingresso, ma fu uno scherzo - ha minimizzato - Facevo scherzi a tutte, a volte arrivavo da dietro e mettevo due dita sui fianchi alle commesse per farle sobbalzare, ma nulla di più. Mai mi sono strusciato volontariamente addosso a lei o ad altre, mai l’ho baciata o abbracciata se non per farle gli auguri di Natale e del compleanno". La donna a suo dire l’avrebbe dipinto come un molestatore solo per vendicarsi dopo il licenziamento in tronco dell’aprile 2017. "Fu scoperta a rubare più volte soldi dalla cassa sotto le telecamere". Per il pm Antonio Bassolino le battute e gli scherzi del datore di lavoro non integravano il reato di violenza ma quello di molestia, condotta in ogni caso meritevole di condanna. Per la parte civile invece proprio di violenza si trattò, seppure di lieve entità. Per la difesa, al contrario, furono solo comportamenti inappropriati. I giudici - presidente Maria Chiara Minazzato - hanno ritenuto di assolvere con formula piena. B.Ras.