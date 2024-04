Accerchiati e rapinati dopo la serata

CERMENATE (Como)

Sono stati avvicinati, accerchiati e rapinati all’uscita dalla discoteca, due di loro anche aggrediti e feriti. Le vittime sono tre giovanissimi: due sedicenni di Vertemate e Cermenate e un diciottenne di Cermenate. La richiesta di soccorso al 112 è arrivata pochi minuti dopo la una di sabato, quando i ragazzi erano in via Maestri Comacini a Cermenate, appena usciti dalla discoteca Jet Club. Ai carabinieri di Fino Mornasco, intervenuti con una pattuglia, hanno raccontato di essere stati affiancati da una Fiat Punto grigia su cui c’erano quattro persone, tre dei quali hanno finto di chiedere indicazioni stradali, ma poi sono scesi dall’auto con il volto parzialmente coperto e armati di coltelli. Dopo aver accerchiato le vittime minacciandole con le armi da taglio, e colpiti con pugni, uno dei quali assestato alla tempia di uno dei ragazzi, gli hanno strappato le collanine in oro che indossavano. Poi sono risaliti in auto e si sono allontanati. Il sedicenne di Vertemate ha anche riportato una leggera ferita da taglio alla mano destra, per la quale è stata fatta intervenire un’ambulanza. I soccorritori lo hanno medicato in posto, oltre a valutare le condizioni del ragazzo colpito alla testa, ma entrambi hanno rifiutato il trasporto in ospedale. I carabinieiri stanno acquisendo le telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare l’auto. Pa.Pi.