A scuola da Francesca Schiavone. A Varese il suo ’’Team Lab’’

Si allargano fino a Varese i confini di Francesca Schiavone. La ’’Leonessa’’ (una vittoria e una finale al Roland Garros, tre Fed Cup, 8 titoli WTA, n°4 al mondo nel 2011) ha aperto al Tennis Club Le Bettole/Kalimera un nuovo centro dello ’’Schiavone Tennis Lab’’, la struttura comprendente sette campi da tennis, quattro campi da padel e una club house, tutti rispondenti alle esigenze di ecosostenibilità e di efficientamento energetico, al fine di offrire un impianto moderno e completo. Fondato un paio di anni fa a Milano in collaborazione con Fabio Cibien, Lorenzo Frigerio e Sergio Bugada, il laboratorio sta ottenendo ottimi risultati, tanto da investire in nuove aree. "Sin da bambina venivo in gita sul lago - ha spiegato Francesca durante la presentazione tenutasi in comune a Varese -, in questa zona mi trasferirò presto per stare vicina al club". Il progetto prevede corsi per bambini, giovani e adulti, una formazione per coloro che aspirano a diventare professionisti e supporto per chi professionista è già e cerca di una base, con il sogno di organizzare nei prossimi anni un torneo challenger. Silvio De Sanctis