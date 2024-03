A digiuno da 11 partite. Il Lecco prova a vincere

Con il Cittadella per centrare la prima vittoria del 2024, riprendere quota, tenere viva la flebile fiammella salvezza e provare a terminare degnamente una stagione che sta andando a rotoli! Reduce da 10 sconfitte e un pareggio nelle ultime 11 partite, il Lecco, ultimo in serie B a meno 10 dai playout e quindi con un piede e mezzo in C, proverà a tornare a vincere (non succede dal giorno di Santo Stefano) nel match di domani contro il Cittadella, con inizio alle 15, per dare un senso alle ultime 8 giornate di campionato. In settimana sono state tante le voci inerenti la possibile cessione del club, ai cinesi della Skyland Group o agli americani, che hanno riempito le cronache oltre ad animare le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Per ora c’è stato tanto chiacchiericcio, ma di fatti concreti nemmeno l’ombra. "La situazione è disperata, è inutile girarci intorno – ha detto ieri Aglietti in conferenza stampa –, anche se la matematica non ci condanna. Col Cittadella proviamo a regalarci e a regalare una soddisfazione". Contro il Cittadella, squadra rivelazione della prima parte di stagione e ora in caduta libera, mister Aglietti avrà a disposizione anche Lamanna e Celjak mentre non potrà contare sullo squalificato Guglielmotti e sull’infortunato Louakima.

(4-3-3): Melgrati; Lemmens, Ierardi, Capradossi, Lepore; Crociata, Degli Innocenti, Galli; Inglese, Novakovich, Parigini. Fulvio D’Eri