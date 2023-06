"20 Posti di Lavoro Disponibili nelle Province di Brescia e Sondrio: Ecco le Offerte"

Fisioterapista, 2 posti. Contratti: tempo determinato o partita Iva. Sede di lavoro: Lumezzane. Centro per l’impiego di Sarezzo: codice 36964. Sbavatore su levigatrice a nastro, 3 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Pavone del Mella. Centro per l’impiego di Leno: codice 37348. Aiuto commesso, 5 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Orzinuovi. Centro per l’impiego di Orzinuovi: codice 37404. Carpentiere, 7 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 37409. Addetto vendita e store manager, 5 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Roncadelle. Centro per l’impiego di Brescia: codice 37052. Analista programmatore, 4 posti. Contratti: tempo determinato o indeterminato riservato agli elenchi disabili. Sede di lavoro: Erbusco. Centro per l’impiego di Palazzolo: codice 37234. Addetti pulizia, 20 posti. Contratto: fine settimana. Sede di lavoro: Salò. Centro per l’impiego di Salò: codice 37398.