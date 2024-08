Il gala all’Ice Arena: Carolina Kostner regina coi pattinatori nipponici

Varese – Oltre due ore di performance di grande livello tecnico e con un alto tasso di spettacolarità. È stata una serata di Ferragosto del tutto insolita a Varese: mentre all’esterno volgeva al termine una delle giornate con le temperature più calde dell’anno all’interno andava in scena un imperdibile show di pattinaggio sul ghiaccio al freddo dei 10 gradi della Acinque Ice Arena. ’Japanese Dream Ice Gala’ il titolo dello spettacolo, che ha visto esibirsi alcuni dei maggiori talenti a livello internazionale, tra cui anche una dozzina di atleti della nazionale giapponese, tra le più forti al mondo nella disciplina.

Un evento da tutto esaurito quello di Varese, e non poteva essere altrimenti: il team del Sol Levante era infatti in scena per la prima volta assoluta in Italia. Giovani promesse e campioni affermati tra medaglie olimpiche e titoli mondiali: sul ghiaccio si sono alternati nomi come Mihara Mai, Yamamoto Sota, Sato Shun, Utana Yoshida, Masaya Morita, Yuma Kagiyama, Miura Kao, Chiba Mone, Yoshida Hana, Miura Riku, Kihara Ryuchi e Kaori Samamoto.

Quella del Giappone non è stata una presenza casuale: la nazionale asiatica sarà infatti di casa a Varese, che rappresenterà la base degli allenamenti in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Una partnership siglata qualche mese fa con la Varese Sport Commission for Winter Games, il progetto promosso dalla Camera di Commercio insieme a Provincia e Comune di Varese per rendere la Città Giardino, con il suo moderno palazzo del ghiaccio, un centro satellite per eventi e allenamenti preolimpici, grazie alla vicinanza con Milano e con l’aeroporto internazionale di Malpensa. L’intesa con la nazionale giapponese è stata possibile grazie anche alla collaborazione di Carolina Kostner.

La campionessa azzurra, madrina dell’inaugurazione del rinnovato Palaghiaccio di Varese nell’autunno 2022 al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha avuto un ruolo importante nel facilitare i contatti tra Varese e la federazione nipponica di pattinaggio, con cui collabora da tempo. E dunque anche lei non poteva mancare nella serata di gala, con un’esibizione applauditissima dal pubblico che non ha dimenticato le sue performance a Olimpiadi e Mondiali. Protagonista anche la compagnia di artisti di Ghiaccio Spettacolo, con evoluzioni e coreografie altamente spettacolari.