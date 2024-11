Mondiali di canottaggio, sfida al fotofinish: la Città giardino in gara con Lucerna

Varese – Tra pochi giorni Varese conoscerà il verdetto: è prevista per domenica la comunicazione da parte di World Rowing in merito all’assegnazione dei Campionati mondiali di canottaggio del 2027. C’è attesa in città per sapere se la manifestazione si svolgerà sul Lago di Varese: sarebbe la prima volta per la Schiranna, sulle cui acque si sono già disputate numerose competizioni internazionali, ma mai il mondiale assoluto. Varese dovrà però superare l’agguerrita concorrenza di Lucerna. La città svizzera è rimasta la sola rivale in lizza dopo il ritiro della spagnola Siviglia. In vista del weekend, in cui si riunirà la federazione mondiale, il comitato promotore rilancia la candidatura varesina attraverso un video emozionale che mostra le bellezze paesaggistiche del territorio. “Varese si distingue come la scelta ideale”, dicono dal comitato, ricordando innanzitutto quella che è appunto una comprovata esperienza dopo appuntamenti di successo come coppe del mondo, europei e mondiali junior già ospitati alla Schiranna. Il Lago di Varese offre le condizioni migliori per il canottaggio, con acque calme, ideali per ospitare le gare.

Al campo di regata all’avanguardia si affiancano strutture di livello, con tribune ampliate e aree di ospitalità dedicate per atleti, ufficiali di gara e spettatori. E l’appuntamento mondiale può essere anche un volano per il futuro di sport e territorio. “Ci impegniamo a utilizzare i Campionati 2027 per sviluppare ulteriormente le infrastrutture per il canottaggio, promuovere la partecipazione dei giovani e incrementare il turismo a Varese”, sottolineano dal comitato guidato dal direttore generale Pierpaolo Frattini. Un altro aspetto strategico su cui punta Varese è la vicinanza all’aeroporto internazionale di Malpensa, così come le varie soluzioni alberghiere a prezzi competitivi per atleti e tifosi da tutto il mondo. Da non dimenticare la radicata cultura del canottaggio in città e il ritorno in termini di visibilità per gli sponsor. “Siamo certi che Varese abbia tutti gli ingredienti per offrire un’esperienza indimenticabile ai Campionati del mondo di canottaggio – è il messaggio conclusivo del comitato – siamo pronti ad accogliere il mondo a Varese nel 2027”.