Niente padel a Sacconago: il Comune getta la spugna e il progetto finisce nel cassetto

Busto Arsizio (Varese) – I campi da padel nel rione di Sacconago non si faranno. Nella seduta dell’altro giorno la Giunta valutando tempi e costi necessari per trasferire l’intervento vicino al futuro Palaginnastica a Beata Giuliana, ha deciso di rinunciare al progetto. Un piano fin dall’inizio contestato da un gruppo di giovani eco attivisti (due di loro nel mese di maggio dello scorso anno si arrampicarono sugli alberi destinati all’abbattimento), da associazioni ambientaliste e da molti cittadini. In totale quasi 2.000 persone firmarono la petizione per salvare le trenta piante e l’area verde di Madonna in Campagna.

“Dispiace che a causa di una sparuta minoranza, l’amministrazione sia stata costretta a interrompere un’opera già iniziata - ha affermato il sindaco Emanuele Antonelli - e che nonostante si sia spesa per trovare soluzioni alternative, sia stata costretta, nel rispetto del pubblico interesse, a rinunciare a un importante contributo e alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo da mettere a disposizione della cittadinanza”.

Nel cassetto dunque il progetto e insieme la rinuncia al contributo assegnato dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari a 700mila euro. In una nota l’amministrazione ha ripercorso la vicenda: per la protesta lo stop ai lavori, la risoluzione del contratto con l’impresa a cui erano assegnati, quindi per evitare di perdere il contributo di 700 mila euro la richiesta al Dipartimento per lo Sport di semplificare il progetto, ritenuta inammissibile.

L’amministrazione comunale ha quindi proposto di realizzare l’intervento presso l’area del nuovo Palaginnastica, alternativa accolta ma a condizione di presentare un nuovo progetto esecutivo, con conseguente ulteriore allungamento dei tempi e dei costi, comprendendo ora anche spogliatoi, segreteria, infermeria, sia per la soluzione a Beata Giuliana sia per l’impianto a Sacconago (non sarebbe stato più possibile in questo caso utilizzare in condivisione quelli del centro di atletica che diventerà federale).

La Giunta ha deciso a questo punto di rinunciare. “Siamo veramente felici di questo esito della vicenda – commenta Paola Gandini, presidente di Legambiente BustoVerde – niente campi da padel, evitato un progetto che non serviva, salvata l’area verde di Madonna in Campagna, con i suoi alberi, particolarmente utili tra la zona industriale e quella cargo, evitato uno spreco di soldi”.