Luigi Ganna, chi era il ciclista varesino vincitore del primo Giro d’Italia a cui è stata intitolata una sala del Pirellone

Milano – Una sala riunione del quinto piano del Palazzo Pirelli è stata intitolata al ciclista varesino Luigi Ganna. L'iniziativa è nata dal desiderio, espresso dalla famiglia Ganna, di poter esporre a Palazzo Pirelli il Trofeo 'Senza Fine’, da lui vinto in occasione della prima edizione del Giro d'Italia, accolta e fatta propria dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Nato a Induno Olona nel 1883, fu il primo vincitore del Giro d’Italia nell’edizione inaugurale del 1909. Al termine della sua carriera Ganna si dedicò alla gestione di una fabbrica di biciclette in viale Belforte, contribuendo allo sviluppo tecnico del ciclismo.

“Un grande lombardo, che ha saputo distinguersi prima come atleta e poi come imprenditore, coltivando sempre i valori che contraddistinguono la nostra regione a partire dall'amore per il lavoro e la famiglia. Questo era Luigi Ganna che è entrato nella storia del ciclismo per aver vinto il primo Giro d'Italia 115 anni fa, nel 1909” ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani.

"Il ciclismo e la Lombardia, da sempre terra di grandi campioni e di una passione sconfinata per le due ruote, sono uniti da un profondo legame. Per questo abbiamo deciso di intitolare una sala di Palazzo Pirelli, la 'casa’ di tutti i lombardi, a Luigi Ganna” ha aggiunto il presidente della commissione regionale Sostenibilità sociale Emanuele Monti (Lega).