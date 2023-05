Elezioni comunali 2023 in provincia di Varese: alle 12 affluenza del 13,8%

Varese, 14 maggio 2023 – Al via una nuova tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Urne aperte oggi, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In Lombardia si vota in 106 Comuni, compresi due capoluoghi di regione (Brescia e Sondrio).

In provincia di Varese sono sette i comuni che andranno al voto: Agra, Angera, Azzate, Bardello con Malgesso e Bregano, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo e Venegono Superiore. Lonate Pozzolo è il comune più grande, con 11.300 abitanti, mentre Agra il più piccolo, con 400 abitanti.

Alle ore 12 l’affluenza è pari al 13,8%.

Agra è il Comune più piccolo al voto, con circa 412 abitanti. E qui è sfida a tre: il sindaco uscente Luca Baglioni si ricandida con la sua lista civica ‘Uniti per Agra’ parzialmente rinnovata. Dall’altra parte un’altra lista civica, ‘Agra in movimento’, la stessa di 5 anni fa, con candidato sindaco Sara Ranzoni. Infine, c’è ‘Movimento Alternativo’, che si presenta con la lista civica ‘Agra Alternativo’, con candidato sindaco Andrea Bariani.

Corsa a cinque ad Angera, città al momento commissariata dopo la fine anticipata del secondo mandato di Alessandro Paladini Molgora. In corsa l’ex vicesindaco Marco Brovelli, che dopo la spaccatura con CambiAngera ha riunito, supportato da Forza Italia, il suo gruppo civico ‘A come Angera’, e l’ex assessore alla persona Antonio Campagnuolo, che invece ha deciso di fondare la lista ‘Angera per tutti’. La principale forza all’opposizione del precedente mandato, Allea – la nuova Angera, ha scelto invece come candidato sindaco il medico di base Marcella Androni, consigliera comunale. Anche l’ex chirurgo Nevio Menegat ha deciso di fondare una nuova lista, ‘Città Futura’, gruppo civico che gode tuttavia del supporto di Lega, Lombardia Ideale e Per l’Italia con Paragone. Infine, Valentino Tirapelle per ‘Angera Alternativo’.

Ad Azzate Raffaele Simone è candidato sindaco con “Azzate a colori”. Si tratta della seconda volta per Simone che nel 2018 si era presentato. A sfidarlo, il Movimento Alternativo che propone Antonio Facciuti. Poi, c’è ‘Progetto Comune’, che ha scelto di candidare Gianmario Bernasconi. Infine una quarta lista’“Quelli della Contea’, rappresentativa dell’estrema destra, anche se si presenta come lista civica: candidato sindaco è Mirko Tiso.

I due ex sindaci di Malgesso e Bardello si candidano alle prossime amministrative. Giuseppe Iocca, un tempo primo cittadino di Malgesso, e Monica Maestroni, alla guida di Bardello, hanno depositato simboli, liste e firme per partecipare alla prossima consultazione, la prima per eleggere gli organi del comune nato dalla fusione di Bardello con Malgesso e Bregano. Maestroni si presenta con ‘Insieme Bardello con Malgesso e Bregano’, mentre Iocca ha scelto il nome ‘Costruiamo il futuro uniti’. Terzo incomodo il candidato di ‘Movimento Alternativ’o con Gianni Armiraglio, già consigliere d’opposizione nel comune di Bregano.

A Jerago con Orago si ripropone la sfida del 2018 tra Emilio Aliverti e Salvatore Marino. Aliverti, sindaco uscente, è sostenuto da una lista civica parzialmente rinnovata. Gli assessori e consiglieri uscenti si ricandidano tutti, salvo Anna Carnini e Giorgio Ginelli (che è amministratore unico di Coinger spa, partecipata del Comune). Per Salvatore Marino, la lista si chiama ‘Gente di Jerago con Orag’o come nel 2018, ma si sono aggiunti i simbolini di quattro partiti di centrodestra. La lista è in gran parte rinnovata.

Lonate Pozzolo è il Comune più grande al voto, con 11mila abitanti. E qui è sfida a quattro a Lonate Pozzolo: la sindaca uscente, Nadia Rosa, si ricandida con la sua lista civica ‘Uniti e Liberi’. Il centrodestra si presenta unito con Elena Carraro, che è sostenuta da una lista di nomi iscritti a quattro partiti di riferimento. Modesto Verderio, attualmente vicepresidente della partecipata Sap, dopo l’esperienza con Grande Nord si presenta ora sotto il simbolo della lista ‘Alleanza per l’Autonomia’. Infine Tiziano Bonini, che si presenta con la sua lista ‘I cittadini per i cittadini’.

Il sindaco uscente di Venegono Superiore non si è ricandidato e sono quattro le liste in campo. La maggioranza uscente propone il nome di Maria Luisa Limido, assessore ai servizi sociali nell’ultimo mandato: è lei la candidata del ‘Centrodestra per Venegono’. Il principale sfidante è Walter Fabiano Lorenzin, già candidato sindaco nel 2018. Guiderà la lista ‘Con Senso Civico’, che ha unito diverse forze: ‘Intesa Civica’, ‘Bene in Comune’ e ‘Venegono Sociale’. Ci sono poi due novità: ‘Idee in Comune’, che candida a sindaco Nicola Fiumicelli, e ‘Venegono Domani’, con Stefano Barbieri candidato sindaco.