Varese, 6 febbraio 2020 - La Lega ha dato il suo ok alla candidatura di Matteo Bianchi a sindaco di Varese. Il via libera è giunto direttamente dal segretario Paolo Grimoldi, che ha incontrato nelle ultime ore il candidato in pectore del centrodestra. A confermarlo è lo stesso Bianchi. "Abbiamo parlato di una serie di questioni di natura organizzativa e di dettagli che andranno affinati prima di poter sciogliere la riserva". Il prossimo passaggio sarà con la sede storica di piazza del Podestà, quella che fu la culla del movimento, la prima ad aprire nel 1986.

«Prossimamente organizzeremo un incontro con i militanti della sezione di Varese per verificare la compatibilità della mia candidatura". Superato questo ulteriore step il ragionamento sarà dedicato appunto agli aspetti tecnici della campagna elettorale. Da definire quale sarà la squadra impegnata in questo percorso e quali risorse potrà mettere a disposizione il movimento. Solo allora, dopo un’analisi profonda, Bianchi prenderà la sua decisione definitiva. "Voglio avere un quadro delineato – osserva – Abbiamo il tempo per fare le cose per bene. Penso di prendermi qualche settimana per decidere con calma". Una risposta che arriverà dunque tra la metà e la fine di questo mese. Si tratterebbe di un cambio di passo rispetto alle ultime elezioni, in cui la scelta era caduta su un civico nuovo alla politica come Paolo Orrigoni. Quello di Bianchi rappresenta un nome forte, vista la sua esperienza sia in ambito locale, come primo cittadino a Morazzone e come segretario provinciale del Carroccio, che a Roma, dove è deputato dal 2018. E il suo nome ha messo d’accordo anche gli alleati.

«È una figura che ci è sempre piaciuta – commenta il coordinatore cittadino di Forza Italia Roberto Leonardi – una persona sempre moderata e con toni molto simili ai nostri, che conosce bene le dinamiche del territorio e della città". A sostenerlo sarà una coalizione che oltre a Lega e Forza Italia comprenderà Fratelli d’Italia, Lombardia Ideale, la componente centrista che fa riferimento a Raffaele Cattaneo e quella cattolica. Forze politiche a cui si affiancherà anche una rappresentanza del mondo civico cittadino. Forza Italia sta già pensando a quali temi inserire nel programma elettorale: di questo si è parlato in un incontro del coordinamento provinciale nei giorni scorsi che ha visto anche la presenza dell’onorevole Giusy Versace. "Stiamo lavorando a una proposta progettuale alternativa a quella dell’amministrazione attuale – spiega Leonardi – a partire dalla cultura, con la valorizzazione dei siti Unesco. Ci sarà spazio poi per sport e sociale". E, con tutte probabilità, toccherà a Matteo Bianchi fare la sintesi delle varie proposte tematiche.