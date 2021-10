Caronno Perusella (Varese) - Domenica 17 e lunedì 18 ottobre urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì per scegliere il nuovo sindaco.

A Caronno Perusella, nel Varesotto, sarà ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra, domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Al primo turno, c'è stato un sostanziale pareggio tra Marco Giudici, sindaco uscente sostenuto da Pd, Unione di Centrosinistra e Civico 2030 e Valter Galli, candidato di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Lista Cittadina.

Marco Giudici ha preso il 44,96% (2783 voti), mentre lo sfidante Valter Galli ha portato a casa il 38,93% (2410 voti). La lista di Antonio Persiano ha raccolto 997 voti pari al 16,11% e ora entra a far parte a pieno titolo della coalizione del centrodestra, anche nell’ottica della divisione dei posti in consiglio comunale. A livello di liste, il Partito Democratico ha ottenuto 1760 voti pari al 30,58%, 972 voti pari al 16,89% la lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, Lega e Fratelli d’Italia rispettivamente il 15,10% e il 14,63% (869 voti per la Lega e 842 voti per FdI), Civico 2030 395 voti, pari al 6,86%, Forza Italia, 366 voti pari al 6,36%, l’Unione di Centrosinistra, 310 voti pari al 5,39%, Lista Cittadina 241 voti pari al 4,19%.

L'affluenza in tempo reale dalle 12