Mv Agusta, la sede della Schiranna si rinnova. E arriva un museo

Varese, 1 giugno 2023 – Novità in casa Mv Agusta: l’azienda progetta una ristrutturazione della sua sede storica a Schiranna, che si estende su 130.000 mq, di cui oltre 20.000 coperti e che oggi ha una capacità produttiva potenziale di 15.000 unità all'anno ma che dopo l'ingresso nel capitale dell'austriaca Pierer Mobility ha nuovi obiettivi commerciali ambiziosi. E per conservare il fascino della sua storia verrà realizzato anche un museo.

“Per valorizzare ulteriormente la sede attuale, così come la comunità locale, è attualmente in corso un ambizioso piano di ristrutturazione. Una volta completato, questo progetto fornirà una nuova sede che vanta le soluzioni più recenti e innovative in termini di tecnologia e sostenibilità, con una grande attenzione per l'ambiente di lavoro. Tutti i reparti, dall'officina di produzione agli uffici, ai laboratori di ricerca e sviluppo, saranno completamente rinnovati creando ambienti di lavoro all'avanguardia” spiega una nota.

“Il futuro di Mv Agusta non è mai stato così brillante e ci riserva molti momenti emozionanti. L'azienda sta lavorando allo sviluppo di nuovi modelli che, in base alla situazione dei rispettivi mercati, vedranno la luce nei prossimi mesi e anni” sottolinea l'ad Timur Sardarov. “Con il supporto di Pierer Mobility saremo in grado di implementare strutture e processi commerciali che ci consentiranno di raggiungere sempre più appassionati in tutto il mondo e creare un rapporto unico con tutti loro. Vogliamo chiamare ciascuno dei nostri clienti per nome” aggiunge Luca Martin, chief operating officer e membro del consiglio di amministrazione di Mv Agusta.