Weekend di ordinaria violenza Risse a notte fonda: due feriti

di Rosella Formenti

GALLARATE (Varese)

Notte movimentata tra sabato e domenica: a Varese e a Gallarate sono scoppiate due risse, episodi ancora da chiarire sui quali indagano le forze dell’ordine, per fortuna non sono state gravi le conseguenze per le persone coinvolte. Il primo episodio nel capoluogo con la richiesta di intervento ai soccorsi che poco dopo le 2.30 sono arrivati in piazza Beccaria. Ad essere soccorso un giovane di 26 anni, che ha riportato alcune contusioni, quindi è stato medicato dagli operatori sul posto. Da chiarire quanto accaduto. Poche ore dopo intorno alle 5 ancora una rissa ma a Gallarate, di nuovo in azione i soccorsi che hanno raggiunto la zona della stazione, da dove era partita la richiesta di intervento, qui hanno trovato una persona ferita, un uomo di 63 anni. È stato medicato sul posto. Sono intervenuti anche gli agenti della Polfer che indagano sull’episodio. L’area in prossimità dello scalo ferroviario è tra le zone in città oggetto di particolare sorveglianza da parte della Polizia locale e forze dell’ordine proprio per presenze che suscitano preoccupazione tra i residenti. I controlli dunque sono continui, la conferma nel bilancio dell’attività della Polizia locale nel report di aprile reso noto di recente dal Comando di via Ferraris nel quale si rileva che nella zona della stazione (piazza Giovanni XXIII) sono state controllate nell’arco di un mese 42 persone, 34 delle quali extracomunitarie. Alcuni erano irregolari e già destinatari di provvedimenti espulsivi che non avevano rispettato pertanto a loro è stata contestata la violazione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale. Ieri all’alba la rissa sulla quale indagano gli uomini della Polfer. Nella notte soccorsi in azione ma non solo per le risse: a Busto Arsizio in un incidente stradale sono rimasti feriti due ventenni, trasportati in ospedale a Busto Arsizio per accertamenti, a Cassano Magnago una donna è stata soccorsa dal personale sanitario per un malore causato da abuso di alcol.