Vuole gettarsi dal dirupo. Salvato da una coppia

Stava per lanciarsi nel vuoto, dalla balconata panoramica del Picuz di Sangiano; a salvare il pensionato di 68 anni, l’intervento tempestivo di una coppia di escursionisti e dei carabinieri. È accaduto domenica pomeriggio, ad accorgersi delle intenzioni suicide dell’anziano i due coniugi escursionisti: il marito ha trattenuto l’uomo, mentre la moglie, allertati i soccorsi, si è posta sulla strada comunale del Picuz, per indirizzarli sul percorso corretto nella fitta boscaglia. La centrale operativa della Compagnia di Luino, ricevuta la richiesta di soccorso, ha dirottato con la massima urgenza una pattuglia verso l’area. Proprio in quei concitati momenti, l’escursionista, stremato dal contrastare la volontà dell’anziano, l’ha visto sfuggirgli per proiettarsi verso il ciglio del dirupo. In quel momento i militari, dopo una corsa nel bosco, sono arrivati e si sono lanciati sull’anziano, appena in tempo, prima del salto nel vuoto. Il 68tenne è stato immobilizzato a terra, in attesa dei soccorsi medici che lo hanno condotto in ospedale.