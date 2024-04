Volata scudetto. Mastini all’ultima spiaggia

di Alessandro Stella

Ancora una volta Varese è con le spalle al muro e forse come mai prima d’ora in stagione. I Mastini hanno perso per 4-3 contro Pergine in gara-4 della finale di IhL e questa sera a Varese (inizio 20.30) i trentini, avanti 3-1 nella serie, avranno il primo match point per il titolo. In Valsugana è andato in scena un match ancora una volta equilibrato, ma a differenza delle precedenti sfide Pergine ha sempre controllato la situazione. Già al 3’ padroni di casa sono andati avanti con Foltin che ha infilato un impreciso Perla. La reazione di Varese però non si è fatta attendere e al 7’ è arrivato il pareggio col solito Majul. Trentini di nuovo in vantaggio al 12’ con Lemay bravo a sfruttare un powerplay. E sono state proprio queste situazioni di superiorità numerica ad indirizzare la sfida.

Gli uomini di Czarnecki, dopo aver trovato il 2-2 con Piroso, hanno sbagliato tutte le successive gestioni delle penalità. Impeccabile invece Pergine che ha dilagato con Andreotti e Buono. Nel finale di gara i lombardi hanno provato a riaprire i giochi con la rete di Borghi, senza però avere altro tempo per la rimonta. Adesso si fa davvero dura per Varese, che se da un lato durante i playoff ha dimostrato di poter attuare ribaltoni insperati, dall’altro lato sembra avere qualcosa in meno rispetto agli avversari. Stasera in gara-5 sarà un definitivo “dentro o fuori“.