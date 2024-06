Vola il turismo: "Ma possiamo fare di più"

Un territorio che cresce sotto il profilo dell’attrattività turistica, ma che può fare ancora meglio. In visita a Varese per presentare la strategia di promozione regionale Lombardia Style l’assessore al turismo Barbara Mazzali ha parlato delle possibilità di crescita per la terra dei sette laghi. "Nel 2023 in Regione i pernottamenti sono cresciuti del 17% sul 2019, in provincia di Varese del 6%. Vuol dire che Varese ha ancora uno spazio da colmare e riempire. Abbiamo bisogno di accelerare il nostro ritmo".

Ad ascoltarla nella sala immersiva della Camera di Commercio il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello, amministratori e operatori del settore. I primi dati del 2024 sono positivi: da gennaio ad aprile c’è stato un +5,25% di presenze e per i mesi di luglio e agosto il 69% delle camere non risulta più disponibile online.

Lorenzo Crespi