Violenza sessuale su minore. Arrestato pedofilo di 70 anni

Arrestato dagli agenti del commissariato di Busto Arsizio un anziano di 70 anni, l’accusa è di violenza sessuale ai danni di un minorenne. Il settantenne, pregiudicato per analoghi reati, per i quali è già stato in carcere, è da ieri ai domiciliari. I fatti risalgono a una settimana fa quando il minorenne, un ragazzino di 14 anni, è stato avvicinato dal pedofilo, il settantenne per carpirne la fiducia gli ha promesso piccoli regali tra cui la ricarica del cellulare e questo per convincerlo a fargli compagnia su una panchina al parco. Ma qui ha rivelato le sua malsane attenzioni nei confronti del quattordicenne che a quel punto è scappato via. Il ragazzino, turbato, ha poi raccontato agli adulti di riferimento quello che gli era successo.Il pedofilo comunque non si è dato per vinto e anzi nei giorni successivi si è fatto vivo con messaggi al cellulare della vittima, che ha nuovamente avvicinato dopo averla intercettata in centro. Le indagini del Commissariato di via Foscolo e della Procura della Repubblica hanno permesso di identificare l’uomo, pregiudicato per analoghi reati che gli sono anche costati un periodo di detenzione in carcere, e di trovare riscontri alle dichiarazioni del quattordicenne. Da qui la richiesta e l’adozione della misura cautelare domiciliare emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica ed effettuata dagli agenti del Commissariato bustese. R.F.