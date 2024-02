Varese, abusi sessuali sulla ex: farà 10 anni di carcere

Varese, 27 febbraio 2024 – Il Tribunale ha condannato stamani a nove anni e otto mesi di reclusione un sudamericano di 33 anni accusato di aver violentato la ex c ompa gna nel suo appartamento a Varese. I fatti risalgono al 23 marzo 2023.

L’uomo aveva convinto la donna con una scusa ad entrare in casa e subito erano iniziati gli abusi. All'alba era riuscita a convincere l’uomo a lasciarla uscire per andare a lavorare. Il 33enne aveva accettato a patto di accompagnarla e di restare ad attenderla fino alla fine del turno. Una volta libera, la vittima aveva chiesto aiuto e per l’ex compagno era scattato l'arresto.