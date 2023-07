Violentata per strada Catturato l’aggressore

di Paolo Girotti

Aveva incontrato la donna poco prima in un locale della zona e dopo essersi offerto di accompagnarla, usando la forza e ignorando il rifiuto della sua vittima l’ha spinta tra le siepi nella piccola area verde tra corso Sempione, via Porta e via Volta e qui l’ha violentata: a fermarlo e poi arrestarlo sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato dopo la segnalazione di due persone che avevano assistito alla scena. L’autore della violenza, un cittadino di nazionalità pakistana, classe 1990, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì in corso Sempione e dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere indagato anche per lesioni.

La vicenda ha avuto inizio nella serata di lunedì, quando il cittadino pakistano e la donna, una cinquantaduenne di origini sudamericane, si sono incontrati in un locale della zona: una serata come tante altre, almeno fin quando a fine serata l’uomo non si è offerto di accompagnare la donna in stazione, dove avrebbe preso il treno per rientrare nella sua abitazione.

Quando i due si sono trovati nella zona tra corso Sempione, via Porta e via Volta l’uomo ha però cambiato atteggiamento e, ignorando il rifiuto della donna, l’ha aggredita, consumando la violenza sessuale nella piccola aiuola, nascosto dalle siepi. Il commissariato di Polizia, tra le 2 e le 3 dell’ultima notte, aveva già raccolto una prima segnalazione per una lite rimasta senza riscontri, ma proprio per questo l’equipaggio della Volante ha cominciato a esplorare la zona. Arrivata una seconda segnalazione, grazie a una coppia che aveva notato quanto accaduto tra le siepi a bordo strada, gli agenti sono arrivati sul posto cogliendo l’uomo in flagranza: il trentatreenne ha anche provato a reagire con violenza, ma è stato immobilizzato. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa per soccorrere la donna vittima della violenza, che è stata poi trasportata all’ospedale di Legnano in codice giallo.

L’arresto dell’uomo è stato già convalidato, per lui si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio. Gli agenti del commissariato di Legnano stanno ora raccogliendo anche le testimonianze della coppia che ha dato l’allarme e della persona che si trovava con la donna nel locale pubblico prima che la cinquantaduenne si allontanasse con l’autore della violenza sessuale.