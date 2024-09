Dai cacciatori di immagini “da brivido” ai devastatori: a Cuasso al Monte vigilanza notturna nell’ospedale chiuso

Cuasso al Monte (Varese) – Partirà lunedì 9 settembre il servizio di vigilanza notturna all’ospedale di Cuasso al Monte, un’iniziativa risultato di un iter avviato a inizio estate, disposta e finanziata da Asst Sette Laghi. Una pattuglia perlustrerà le diverse sedi del complesso ospedaliero ogni notte, con più passaggi in orari sempre diversi, intervenendo in caso di necessità e segnalando eventuali intrusioni. Si tratta di un provvedimento ulteriore adottato dall’Asst Sette Laghi per garantire la massima sicurezza ad una struttura particolarmente articolata e complessa.

“Da mesi, complice forse anche un certo rilievo mediatico, abbiamo assistito ad un aumento delle incursioni non autorizzate nella nostra sede di Cuasso, che è chiusa in attesa dell’avvio degli importanti lavori di ristrutturazione che, entro la fine dell’anno, interesseranno il Padiglione della Medicina per realizzare l’Ospedale di Comunità – spiega il dottor Ugo Palaoro, Direttore Amministrativo di Asst Sette Laghi –. Tengo a sottolineare che quello di Cuasso è un ospedale in questo momento chiuso, non abbandonato. Non solo contiene materiale dell’Azienda, ma soprattutto è oggetto di studi e progetti di investimento di svariati milioni di euro. Nonostante la complessità architettonica, l’indicazione che ho dato da tempo ai nostri tecnici è stata quella di verificare che risultasse chiuso ogni possibile accesso, arrivando a murare porte e finestre ai piani inferiori, proprio perché sono consapevole che il contesto isolato in cui l’ospedale si trova incoraggia i malintenzionati, ma certo non li giustifica”.

Continua il direttore amministrativo: “I malintenzionati che hanno violato la nostra proprietà sono andati aumentando nel corso di quest’anno, fino allo scempio commesso nelle ultime ore nella chiesetta: c’è chi si è limitato, per così dire, ad entrare nella proprietà approfittando di qualche pertugio, facendo videoriprese che sono state condivise sui social incoraggiando nuovi accessi clandestini, e chi ha commesso effrazioni e veri e propri atti di vandalismo, arrivando ad aprire brecce nelle pareti per accedere alle strutture. Purtroppo questa escalation è probabilmente all’origine anche dell’incendio sviluppatosi a fine agosto, per il quale però sono in corso delle indagini che sapranno fornire risposte certe sulla natura dell’innesco”. L’attivazione del servizio di vigilanza notturna per l’ospedale di Cuasso, fortemente voluto anche dal territorio, non sarà un’azione isolata. Il sindaco di Cuasso, Loredana Bonora ha già dichiarato disponibilità ad integrare l’impegno di Asst Sette Laghi con ulteriori misure che hanno come obiettivo quello di rafforzare la sorveglianza e proteggere l’ospedale.