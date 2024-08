Va a fuoco l’ospedale abbandonato di Cuasso al Monte. Focolai alimentati dal materiale anti Covid lasciato nei locali

Cuasso al Monte (Varese) – Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco di Varese per spegnere un grosso incendio che ha interessato un vecchio ospedale a Cuasso al Monte. La struttura è abbandonata. L’incendio è partito nella notte dal piano terra con diversi focolari attivi che hanno coinvolto materiale plastico in disuso. I pompieri hanno domato i focolai e ispezionato i locali interessati per escludere la presenza di eventuali senza tetto o persone all'interno.

Sul posto sono arrivati – oltre ai vigili del fuoco -anche i carabinieri, il 118 e il personale dell’Asst. Sono intervenuti anche addetti Arpa e Nbcr a Milano per rilevare eventuali problemi ambientali, non emersi.

Il lavoro da fare però non è finito perché nel corso delle ore l'incendio ha continuato ad alimentarsi e ha interessato tutto il piano terra coinvolgendo materiale plastico presente all'interno, a detta dell'Asst presente in posto, materiale di avanzo del periodo Covid. Proseguono le operazioni di smassamento e spegnimento focolari.