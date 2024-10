Viale Toscana a tutta velocità: "Necessari dissuasori e rotonde"

Viale Toscana sotto accusa dai residenti del rione di Borsano. L’importante strada di collegamento tra Legnanese e Bustese, lungo la quale ogni giorno transitano centinaia di mezzi pesanti diretti all’inceneritore Neutalia e alla zona industriale nel quartiere di Sacconago, è troppo pericolosa: la velocità dei veicoli è il primo problema da risolvere, quindi servono interventi per garantire una maggiore sicurezza stradale per automobilisti, ciclisti e pedoni.

"Abbiamo richiesto attenzione sul viale in diverse occasioni – dice Adriano Landoni, portavoce del Comitato spontaneo del rione di Borsano – ma fino ad oggi nulla è cambiato, bisogna invece intervenire, prima che si verifichino altri gravi incidenti". Landoni ricorda alcune proposte avanzate dal Comitato, tra cui una rotonda all’altezza di via Chisimaio e un’altra all’incrocio con via Silvestre. "Le rotonde – continua Landoni – su una strada come viale Toscana, dove purtroppo tanti automobilisti schiacciano troppo sull’acceleratore, indubbiamente contribuirebbero a ridurre la velocità". La situazione del viale che attraversa il rione di Borsano arriverà prossimante in consiglio comunale con l’interrogazione presentata nei giorni scorsi dal consigliere Emanuele Fiore (Gruppo Misto).

"Avevamo segnalato le problematiche della strada tempo fa – ricorda Fiore – ma non abbiamo visto interventi concreti, l’amministrazione comunale deve invece intervenire, i problemi ci sono e vanno risolti per la sicurezza di tutti, automobilisti, ciclisti e pedoni". L’esponente del Gruppo Misto mette sul tavolo alcune possibili soluzioni da prendere in considerazione: "Dissuasori di velocità per i veicoli in transito, rialzi pedonali, autovelox, attraversamenti pedonali illuminati – fa rilevare –: è giunto il momento per l’amministrazione comunale di mettere in campo interventi innanzitutto per ridurre la velocità sul viale, è un intero quartiere a sollecitarli ancora".