Via i mozziconi da terra. Ripulito tutto il lungolago

ANGERA (Varese)

L’invito di Plastic free, raccogliere i mozziconi di sigarette gettati sul lungolago, è stato raccolto da una quindicina di cittadini. Il risultato: una damigiana piena. "È solo un mozzicone, cosa importa?" pensa chi lo getta. Invece sono rifiuti che causano un danno ambientale, ma ancora non c’è la giusta consapevolezza dell’inciviltà del gesto. Con la collaborazione di altre associazioni, come Vivi Angera, La Pinta e Asd Acquaviva, l’altro pomeriggio i volontari hanno ripulito il viale rimuovendo in due ore quasi 10 litri di mozziconi.

L’idea provocatoria di riempire una damigiana era legata alla festa dell’uva, che si è svolta ieri con la sfilata dei carri allegorici, ma, ha spiegato Milo Manica, assessore all’Ambiente, "la proposta è servita sicuramente a ripulire duecento metri di passeggiata èd è stata occasione importante per sensibilizzare le persone presenti, turisti e cittadini, sul danno ambientale arrecato dall’abbandono di mozziconi a terra: e se un domani trovassimo rifiuti anziché cibo nei nostri piatti? Non possiamo continuare a pensare che il pianeta sopporti tutta la nostra inciviltà, è tempo di invertire la rotta".

"Questi piccoli rifiuti – hanno sottolineato gli organizzatori – possono restare nell’ambiente per decine di anni prima di degradarsi. Il filtro è composto da acetato di cellulosa e racchiude un gran quantitativo di sostanze nocive per gli organismi viventi. Tanto peggio se vengono gettati nei tombini che li portano al lago con la pioggia". Plastic free è impegnata a livello nazionale, ma in occasione dell’iniziativa di Angera, Rossana Palermo, referente cittadina dell’associazione, ha fatto rilevare che "gli interventi di pulizia si fanno radicati nei territori. E la collaborazione con altre realtà del luogo è importante per sensibilizzare le persone" .

Oltre ai mozziconi, i volontari hanno accumulato anche una decina di chili di rifiuti vari: plastica e carta i materiali più ricorrenti, ma anche metalli e pezzi di vetro. E dopo la pulizia del lungolago, ieri per la festa dell’uva l’attesa sfilata dei carri.