Vettura nella scarpata. Restano contusi donna incinta e bimbo

Attimi di paura a Foppolo (Bergamo) per un’auto finita in una scarpata. A bordo una famiglia composta da un uomo di 39 anni, una donna di 33, incinta e un bimbo di un solo anno. Nel percorrere la strada che dalla zona degli impianti porta in paese, la vettura è finita fuori strada. Gli occupanti hanno riportato contusioni, dai primi risocntri non sarebbero gravi. Ricoverato invece con prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como) un automobilista cinquantatreenne di Valmorea dopo un’uscita di strada. Non si esclude che a causare l’incidente sia stato un suo malore improvviso.