Verde sempre più bello. Premiata Busto

Sul gradino più alto del podio: grazie al progetto di riqualificazione delle vie Cavallotti, Bramante e Carlo Porta, ultimato nei mesi scorsi, Busto Arsizio ha vinto il premio “La Città per il Verde” assegnato ai Comuni che si sono distinti per realizzazioni innovative finalizzate all’incremento del verde pubblico. Busto è risultata la prima classificata nella quarta categoria (oltre 50mila abitanti) per il progetto di riqualificazione che ha consentito l’ampliamento della zona pedonale. "Un progetto importante che in realtà ha un’origine lontana – ha detto l’assessore Matteo Sabba (nella foto) – perché con Confcommercio era stato pensato già una decina di anni fa. Poi, grazie al bando dei Distretti del Commercio, abbiamo ottenuto un importante contributo di Regione Lombardia che ci ha permesso di finanziare quest’opera per la riqualificazione delle tre vie centrali". Quindi ha aggiunto "un grazie ai progettisti, in particolare all’architetto Flora Vallone, per aver dato grande valore a questo progetto che consente di vivere meglio la strada anche commercialmente aumentando la porzione a disposizione per lo shopping nella ztl".

Il consigliere delegato al Verde Tallarida ha invece sottolineato che - come si legge nella motivazione - "il progetto è stato premiato per l’inserimento di elementi naturali che contrastano gli effetti del cambiamento climatico, inoltre perché presenta specie erboree che richiedono poca manutenzione e migliorano il microclima, una pavimentazione drenante e arredi confortevoli che favoriscono la socialità. Non possiamo non essere orgogliosi di questo premio prestigioso per un progetto che sta rappresentando un esempio virtuoso per altre realtà".