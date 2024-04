Vento a 120 chilometri orari. Varesotto flagellato: 250 interventi dei pompieri

Sul Varesotto l’ultima perturbazione ha portato il vento a soffiare oltre 120 chilometri orari, causando danni e disagi a Varese e provincia. Sono stati oltre 250 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 12 ore fra Varese e Como per alberi caduti, tetti scoperchiati ed allagamenti vari. I vigili del fuoco sono entrati in azione fin dalla tarda nottata di martedì e nella mattinata di mercoledì dove, a causa anche del suolo fradicio di pioggia, sono caduti centinaia di alberi specie nella zona del Lago di Varese lungo la strada provinciale 1. Problemi a Calcinate del Pesce e a Morazzone, dove una pianta ha colpito un’auto parcheggiata distruggendola.

Problemi a Varese in Largo Flaiano dove il vento ha divelto le transenne di un cantiere. In via Manin problemi per la caduta di rami. A soffrire anche il trasporto ferroviario lungo la linea Laveno Mombello con ritardi e disagi sulla linea Luino-Varese-Saronno-Milano. Trenord ha sospeso la circolazione tra le stazioni di Varese Casbeno e Cocquio Trevisago per alberi caduti e pericoli vari. I treni hanno viaggiato nella prima mattina, nell’orario di punta dei pendolari con ritardi medi di 30 minuti, oltre a variazioni di percorso e cancellazioni. Il vento si è poi attenuato del tutto nel pomeriggio, ma non sono mancati rovesci.

Il peggio sembra essere passato: per la giornata odierna il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei fiori prevede una giornata asciutta e soleggiata, decisamente più mite con solo qualche nuvola mattutina in dissolvimento e qualche cumulo nel pomeriggio sui rilievi. Domani cielo sereno o al più velato con temperature in leggero aumento. Ch.S.