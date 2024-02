Venti dottori in infermeria. Castellanza festeggia i suoi primi laureati alla Liuc

Hanno scelto la professione del futuro, se consideriamo gli aumentati bisogni di salute correlati all’invecchiamento della popolazione. Humanitas University, a novembre, regalerà i primi laureati del corso di laurea triennale in infermieristica. Oltre a Pieve Emanuele (Milano) e Bergamo, dal 2021 Humanitas University è in città, arricchendo l’offerta didattica del territorio con il corso di laurea triennale in infermieristica, con sede alla Liuc - Università Cattaneo, dove vengono svolte le lezioni. Il corso è sviluppato in collaborazione con Humanitas Mater Domini (sede dei tirocini) e con l’attività didattica a cura dei professionisti di Humanitas University e dell’Ospedale di Castellanza.

"Quest’anno accademico, oltre a rappresentare il decimo anniversario di Humanitas University, è per noi un anno importante: una ventina di studenti della nostra sede, infatti, conseguiranno l’importante traguardo della laurea – afferma Laura Mansi, coordinatrice della sede di Humanitas University a Castellanza –. Scegliere di diventare infermiere oggi vuol dire abbracciare una professione sempre più specializzata dal punto di vista tecnico e relazionale, che richiede un costante aggiornamento per rimanere al passo con il progresso tecnologico e l’aumento della complessità assistenziale. Il modello didattico in cui vengono coinvolti gli studenti è da sempre orientato all’innovazione: alle lezioni frontali, infatti, si affianca l’apprendimento direttamente nelle realtà cliniche attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, da tavoli in 3D per lo studio dell’anatomia a device simulati per il prelievo di sangue". Il corso di laurea triennale in infermieristica in città oggi vede quasi 80 iscritti.

Silvia Vignati