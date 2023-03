Venegono Superiore, sgomberata l’ex Alphaterm. Blitz all’alba dopo le proteste dei residenti

Venegono Superiore (Varese) – Sgomberato l’edificio abbandonato della ditta Alfatherm a Venegono Superiore dove da tempo i cittadini segnalavano la presenza di abusivi. Una situazione che destava preoccupazione e per questo un gruppo di persone nei giorni scorsi aveva avviato una raccolta di firme richiedendo attenzione e quindi interventi per ripristinare la sicurezza. La risposta è arrivata con un servizio mirato predisposto dalla Questura di Varese che ha coordinato l’operazione a cui hanno preso parte equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, militari dell’Arma dei Carabinieri e uomini della Polizia Locale di Venegono Superiore.

Una volta nei pressi dello stabile abbandonato, gli agenti hanno riscontrato la presenza all’interno di cinque soggetti che presumibilmente erano entrati abusivamente dopo aver danneggiato la recinzione esterna e le finestre dello stabile. Tutti sono stati quindi sottoposti a controllo e, quelli privi di documento di riconoscimento, accompagnati in Questura per essere sottoposti a fotosegnalamento. Nella stessa struttura sono state trovate inoltre sei biciclette tipo mountain bike, presumibilmente rubate e riconducibili alle numerose denunce per furto di bici sporte nelle ultime settimane presso la stazione dei carabinieri di Castiglione Olona.

Tutti i soggetti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di occupazione abusiva di immobile privato a seguito di querela sporta dalla proprietà dello stabile, mentre l’Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato le pratiche propedeutiche all’espulsione per gli stranieri irregolari sul territorio nazionale. Per quanto riguarda le biciclette recuperate, le foto sono pubblicate sulla pagina Facebook della Questura di Varese, pertanto le persone che sono state derubate sono invitate a prendere visione delle immagini per individuare la propria due ruote.