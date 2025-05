Busto Arsizio (Varese) – Continua l’impegno della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale di Varese nel contrasto al tabagismo. Il 7 maggio a Busto Arsizio parte il corso per smettere di fumare. Dopo il corso effettuato con successo a Varese presso la Fondazione Molina lo scorso inverno, si ripropone il ciclo di incontri presso la sede Lilt in piazza Plebiscito.

Nel corso degli appuntamenti si affronteranno le tecniche per elaborare la perdita dell’abitudine, le strategie di auto gratificazione e resilienza, fino alla valutazione finale e alla pianificazione di un futuro senza fumo. Per iscriversi è possibile contattare la segreteria Lilt al numero 380 8644677 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00. L’obiettivo della Lilt è chiaro: offrire a tutti la possibilità di scegliere la salute e migliorare la qualità della propria vita.