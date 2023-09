Venegono Superiore, identificato il pirata che ha investito una donna che faceva jogging

Venegono Superiore (Varese) – Identificato il conducente del furgone che nella giornata di lunedì aveva investito una donna che faceva jogging lungo via Kennedy a Venegono Superiore e non si era fermato a soccorrerla. Fortunatamente non gravi le ferite per la donna, trasportata al pronto soccorso per essere medicata. L’investitore è un uomo di 40 anni di Uboldo.

Le indagini subito avviate da parte della Polizia locale di Venegono Superiore con la collaborazione dei colleghi di Binago hanno permesso grazie al sistema di videosorveglianza di individuare la direzione del veicolo, quindi di ottenere il numero di targa del mezzo, noleggiato e di risalire alla società di noleggio. Contattata la società sono state ottenute informazioni fondamentali per identificare il conducente sul quale sono in corso accertamenti.