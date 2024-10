Venegono Inferiore, Ethan Gottardello morto a 20 anni dopo lo scontro col furgone

Venegono Inferiore, 1 ottobre 2024 – Tragico incidente stradale ieri mattina a Venegono Inferiore, dove ha perso la vita un giovane di vent’anni, Ethan Gottardello, che viaggiava in sella alla sua moto.

L’urto che non ha lasciato scampo al ventenne di Venegono Inferiore intorno alle 7,30, all’incrocio tra le vie Mauceri e Vittorio Veneto, in pieno centro, a scontrarsi un furgone e la moto del giovane, sbalzato sull’asfalto dopo il violento impatto. Subito è partita la richiesta ai soccorsi, sul posto i carabinieri, la polizia locale, gli operatori sanitari con un’ambulanza e un’automedica del 118, allertato l’elicottero di Areu.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il ventenne, le cui condizioni sono apparse subito gravissime, è stato trasportato all’ospedale di Tradate, purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire ai carabinieri di Saronno di effettuare i rilievi del caso per chiarire l’esatta dinamica.

Il precedente

Nell’arco di dieci giorni è il secondo motociclista a perdere la vita in un incidente nel varesotto. Lo scorso 20 settembre era toccato a Eugenio Poma, 65 anni, dopo uno scontro in sella alla sua moto con un’auto a Rancio Valcuvia.

Ieri pomeriggio nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano di Luvinate sono stati celebrati i funerali dell’uomo molto conosciuto anche per il suo impegno nel Cai e la passione per il trekking.

In pensione da poco dopo una vita di lavoro alla Franz Isella di Casciago Eugenio Poma era stato protagonista, negli anni Ottanta, anche di un’avventura in Antartide dov’era andato per costruire un villaggio per i ricercatori delle spedizioni internazionali.