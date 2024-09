Incidente a Rancio Valcuvia: morto motociclista, sotto choc 70enne alla guida dell’auto

Rancio Valcuvia (Varese) - Tragico incidente stradale nella mattina di oggi, venerdì 20 settembre, a Rancio Valcuvia, in provincia di Varese. L’allarme è scattato intorno alle 7.30 di stamani, all’altezza di via Roma. Secondo le prime informazioni un uomo in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto guidata da un 70enne. Il motociclista – di cui al momento non sono note le generalità - è deceduto nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.

Incidente a Rancio Valcuvia

L'automobilista è stato trasportato in ospedale con ferite non gravi e sotto choc. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e Polizia locale. Agli agenti il compito di ricostruire la dinamica dello schianto.