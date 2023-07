Vasche di laminazione, domani assemblea pubblica a San Vittore Olona

Un’opera che fa discutere e che per ora è costata a caro prezzo vista la devastazione dell’Olona Greenway e del corridoio ecologico fra San Vittore Olona e Parabiago. Le vasche di laminazione diventano ancora una volta tema di una assemblea pubblica che si terrà a San Vittore Olona domani sera alle 18 nella sala polivalente di via Vittorio Veneto. Parlerà l’ingegnere Marco La Veglia dell’agenzia interregionale del fiume Po oltre a Laura Corbetta di regione Lombardia. Presente anche Raul Dal Santo del Plis Parco dei mulini. Attualmente il cantiere è fermo da tempo con le quattro frecce. A Parabiago si attendono novità sulle due vasche: una dietro il cimitero (ancora in alto mare) e una in via Foscolo, dove si attendono segnali per il collegamento alla fognatura e la conseguente deviazione della viabilità. A Canegrate invece si attendono segnali sulla messa in sicurezza della parte del fiume Olona nella zona del depuratore delle Cascinette con alcuni lavori sull’argine. Una variante che il comune ha chiesto in maniera esplicita. Lavori questi che dovrebbero terminare entro la fine dell’anno con tanto di ripristino del verde. Ch.S.