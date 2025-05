“Donacibo“ raccoglie 5 chili di alimenti

L’esempio arriva dalle scuole del territorio che hanno aderito all’iniziativa “Donacibo“, appuntamento nazionale alla sua XX edizione, promosso dal Banco Alimentare per promuovere la carità nelle scuole proponendo un gesto di raccolta alimentare. Hanno partecipato la quasi totalità delle scuole gallaratesi e l’Istituto Fermi di Cavaria. Il risultato è stato molto positivo, sono state raccolte oltre cinque tonnellate di alimenti, pacchi di pasta, olio, zucchero, alimenti in lattina che hanno riempito gli scatoloni e aiuteranno il Banco per la famiglia di Gallarate a sostenere nei prossimi mesi le famiglie bisognose. La raccolta è stata preceduta da una serie di incontri nelle scuole per sensibilizzare gli alunni al problema delle nuove povertà e dello spreco alimentare cui quotidianamente si assiste.

Spiega il presidente del Banco per la Famiglia, Antonio Bonicalzi: "Hanno ascoltato bambini della scuola d’infanzia e delle elementari, ragazzi delle medie e delle superiori, sono uscite tante domande, dubbi e anche esperienze positive che le famiglie fanno loro vivere". Dopo gli incontri gli scatoloni hanno cominciato a riempirsi fino a raggiungere e superare le cinque tonnellate, per la precisione sono stati 5.146 chili gli alimenti raccolti".

Una grande risposta, un segnale importante di attenzione e di vicinanza al prossimo. "Donacibo – aggiunge Bonicalzi – non è solo un’attività solidale, ma una scintilla capace di accendere nei cuori dei ragazzi il valore della gratuità e della speranza". Alle scuole il grazie di cuore dei volontari che hanno ritirato nei giorni scorsi gli scatoloni, riempiti grazie alla risposta generosa degli alunni e delle loro famiglie.

