Saronno al ballottaggio. Spareggio Azzi-Pagani. Centrodestra avanti i dem studiano la rimonta

È ballottaggio. Se ne parlava molto, vista la presenza di quattro candidati e di una campagna elettorale breve e nervosa dopo una crisi politica lunga e sofferta. E così è stato. Con un’affluenza in calo rispetto all’ultima tornata, ferma al 50,04%, i saronnesi hanno scelto i partiti mentre molti si aspettavano un boom delle civiche che hanno confermato i risultati della passato tornata. A 37 sezioni scrutinate su 38 il centrodestra di Rienzo Azzi (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) aveva raccolto il 43,24,% delle preferenze, mentre Ilaria Pagani (PD, Tu@Saronno e Insieme per Crescere) aveva raggiunto il 27,53%. Un risultato buono, soprattutto se si considera la spaccatura nata dalla candidatura dell’ex sindaco Augusto Airoldi (Saronno Civica e Percorso Democratico), impegnato in un testa a testa per il terzo e quarto posto con la coalizione civica di Novella Ciceroni, composta da Obiettivo Saronno, Saronno Sicura e Idea Futuro. Il sindaco uscente era al 14,44% mentre l’ex suo assessore Ciceroni al 14,79%.

Nel centrodestra, exploit di Forza Italia, seguita da Fratelli d’Italia e dalla Lega, quest’ultimo in crollo rispetto al 2020 quando era candidato sindaco Alessandro Fagioli. Per quanto riguarda il centrosinistra, poche sorprese: Pd primo partito, seguito dalle sue civiche che non raggiungono la doppia cifra. Nella coalizione viola, Obiettivo Saronno si conferma l’ammiraglia rispetto alle due nuove civiche, Idea Futuro e Saronno Sicura, che pagano un po’ l’effetto novità. In vista del ballottaggio, previsto per domenica 9 giugno, le domande sono quelle prevedibili: Rienzo Azzi riuscirà, malgrado il ricovero in corso per un’ernia discale, a portare alle urne i suoi elettori, nonostante la richiesta di astensione dei partiti nazionali per il referendum? E Ilaria Pagani saprà intercettare i voti di chi ha scelto Augusto Airoldi al primo turno? E soprattutto, Novella Ciceroni, che con le sue coalizioni ha già detto di non volere apparentamenti, darà qualche indicazione di voto? In attesa di queste risposte i saronnesi sono scesi in campo per scegliere il sindaco sono in calo rispetto all’ultima tornata situazione che riguarderà presumibilmente anche il ballottaggio.