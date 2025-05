Il Comune conferma, a Sant’Ilario niente area cani

Si riaccende la polemica politica a Nerviano dopo la conferma, emersa durante l’ultimo Consiglio comunale, che non verrà realizzata un’area cani nella frazione di Sant’Ilario Milanese. A sollevare il caso è il gruppo consiliare della Lega, che esprime forte delusione per l’esito di una vicenda che affonda le radici in una petizione popolare del 2023. Nel giugno di quell’anno, 57 cittadini avevano sottoscritto una richiesta formale per dotare la frazione di uno spazio dedicato alla sgambatura dei cani, prendendo a modello l’area già esistente in via Roma, a Nerviano.

L’obiettivo era creare un’area attrezzata, sicura e funzionale, dove gli animali potessero socializzare e muoversi liberamente. Secondo la Lega, la richiesta lasciava piena libertà all’Amministrazione nella scelta della collocazione. Tuttavia, dopo due anni di silenzi e rinvii, è arrivato un secco no, giustificato da presunti costi elevati e da lamentele dei residenti di via della Novella. Il gruppo consiliare contesta apertamente queste motivazioni, evidenziando come la petizione non indicasse alcun luogo specifico e come i costi non fossero mai stati menzionati prima.

"Da chi parla di programmazione ci saremmo aspettati chiarezza e coerenza", spiega Massimo Cozzi, che accusa l’Amministrazione di pressapochismo e di aver illuso i firmatari della petizione con promesse mai mantenute. La Lega ricorda anche che in passato si era parlato della possibilità di utilizzare un’area in via Duca di Pistoia e che si sarebbero potute valutare altre opzioni. Il gruppo politico sottolinea come la vicenda dimostri una mancanza di volontà sin dall’inizio e accusa il Comune di aver temporeggiato inutilmente.

"Due anni di attese e risposte evasive – commentano – per arrivare a una conclusione che con ogni probabilità era già scritta fin dall’inizio". La questione dell’area cani si inserisce in un contesto più ampio di confronto tra opposizione e maggioranza sul tema della partecipazione e della gestione delle istanze cittadine. Per la Lega, quella di Sant’Ilario è l’ennesima occasione persa per ascoltare concretamente i bisogni della comunità.

Christian Sormani