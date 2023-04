Varesotto competitivo Ecco il Piano strategico di Confindustria

Carenza di competenze, gap infrastrutturali, necessità di maggiore connettività, possibilità di accesso a risorse europee per aree in difficoltà. Questi i temi al centro della terza puntata del roadshow #Varese2050 per la presentazione al territorio del Piano Strategico di Confindustria Varese per il riposizionamento competitivo del Varesotto. La tappa si è svolta nel nord della Provincia, presso Palazzo Verbania a Luino. Sul tema della formazione sarà presto realtà nel Luinese un corso post-diploma Ifts di specializzazione in robotica e automazione. Per rivitalizzare il territorio e contrastare la concorrenza del vicino Canton Ticino si vuole intervenire anche su altri fronti, a partire dalla richiesta alle istituzioni di misure di fiscalità premiale per le aree di confine e sul cuneo fiscale. Tra le altre priorità per Confindustria Varese c’è il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e della connessione di rete, per rendere più interconnesso e raggiungibile l’Alto varesotto.

L.C.