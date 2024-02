Varese scalda i muscoli per EcoRun, la maratona di primavera

Due giorni di sport, eventi per famiglie, cultura e natura. Si terrà sabato 20 e domenica 21 aprile la quinta edizione di EcoRun Varese. Un appuntamento che è stato illustrato nei dettagli a Palazzo Estense, con gli organizzatori che hanno fissato l’obiettivo per il 2024: dopo i 1600 partecipanti dell’anno scorso questa volta si punta a quota 2000. Le iscrizioni sono già aperte per le quattro corse, a partire dalle due competitive, entrambe gare nazionali Fidal: la 21 km, ovvero la mezza maratona, e la 10 km. "I percorsi - ha spiegato il vicepresidente di Asd EcoRun Varese Gianni Izzo - saranno più scorrevoli e veloci rispetto alla scorsa edizione e partiranno tutti da piazza Monte Grappa". Quindi ci saranno la 10 e la 5 km non competitive. Quest’ultima sarà rivolta in modo particolare alle famiglie e sarà affiancata dall’attività di plogging, che unisce al jogging la raccolta dei rifiuti che si trovano lungo la strada. L’attenzione alla natura del resto è ben chiara fin dal nome della manifestazione, che anche quest’anno "chiuderà" il centro di Varese alle auto per un giorno: i percorsi si svolgeranno nel cuore della città, che sarà destinato solo ai pedoni con una domenica ecologica che renderà possibili anche diverse altre attività. Un esempio è lo sport village, con le realtà sportive cittadine e tornei di pallavolo e basket in piazza.

Ci saranno anche visite guidate, con la possibilità di salire sulla Torre civica. A garantire la sicurezza dei corridori la presenza di Anc, Anps e quasi 200 volontari suddivisi tra il percorso e gli infopoint. I runner quest’anno potranno sfoggiare un look d’autore grazie alla collaborazione con un grande artista varesino. "Le magliette tecniche - ha annunciato il presidente di Asd EcoRun Varese Giuseppe Micalizzi - saranno disegnate dal maestro Marcello Morandini". La manifestazione sostiene due charity partner: Centro Gulliver e Caos - Centro ascolto operate al seno. L.C.