A Varese niente alcol dopo le 10 di sera: moratoria su vendita e consumo di vino e birre fino alle 6 del mattino

Varese, 22 gennaio 2025 – Alcol vietato dalle dieci di sera alle sei del mattino per le strade di Varese. L’ordinanza del sindaco entrerà in vigore venerdì sera 24 gennaio 2025. L’obiettivo è triplice: “contenere” la movida entro parametri di “normalità”, ovvero ridurre le conseguenze di ubriacature fuori controllo sull’ordine pubblico, educare o comunque portare i più giovani a essere consapevoli che un consumo più consapevole d’alcol non significa divertirsi di meno, garantire la quiete pubblica… La misura che era stata annunciata dal sindaco Davide Galimberti a novembre, diventa così strutturale. L’ordinanza resterà infatti in vigore tutto l’anno. Ma cosa prevede la nuova norma del regolamento di Polizia urbana? In pratica, il divieto del consumo in strada, del trasporto e della vendita per asporto di bevande alcoliche nella fascia oraria serale e notturna.

Il binge drinking, che in inglese significa "abbuffata di alcolici" si è diffuso anche in Italia fra i giovanissimi

Resta come sempre il dubbio, se fatta la legge i varesini troveranno anche l’inganno. Ovvero se chi non vuole comunque rinunciare all'alcol, non faccia alla fine il “pieno” di bottiglie prima delle 22… Ma tant’è. Come per l’ordinanza antifumo in vigore dal 1° gennaio a Milano, quella varesina vuole avere anche una funzione educativa e di prevenzione di abitudini e comportamenti errati.

Le prime misure a dicembre

Un primo provvedimento antialcol era entrato in vigore, dal 13 al 30 dicembre nelle zone considerate più calde di Varese: dalle cinque del pomeriggio alle sei del mattino nel comparto di piazza Repubblica, nel centro storico, nella zona delle stazioni, dei Giardini estensi e di Biumo. Lunedì 21 gennaio il Comune ha annunciato l'avvio di una campagna congiunta di sensibilizzazione sui temi dell’abuso d’alcol e sulle conseguenze per l’ordine pubblico con le autorità sanitarie e le forze dell’ordine.