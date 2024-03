Varese non punge in casa di Derthona arriva un altro ko. Salvezza a rischio

Seconda sconfitta di fila, terza nelle ultime quattro di campionato per Varese. Sul campo del Derthona (a Casale Monferrato), sei vittorie consecutive, era difficile ottenere i due punti, ma quello che conta oggi è la classifica, con l’aggancio di Treviso in terzultima posizione. I biancorossi approcciano anche bene il match, ma pagano i parziali della fine del primo quarto e della metà del secondo, con Derthona che veleggia sempre a distanza di sicurezza nonostante il -4 di Spencer nel finale. Non punge Ross, mvp dello scorso campionato con Varese, si rivede nel secondo quarto un buon Woldetensae, ma il trio Mannion-McDermott-Brown (59 p.) non vale la vittoria così come il dignitoso 12/24 da 3. Pesantissime le 18 palle perse. A.L.M.