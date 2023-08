Varese, frana sulla ss394 del Verbano Orientale: chiusa al traffico

Varese, 14 agosto 2023 - Sulla strada statale 394 'del Verbano Orientale' è temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 49 a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese, a causa di una frana determinata, con ogni probabilità alle abbondanti piogge cadute nella notte. L’allarme è scattato nella notte: la strada è stata chiusa dalle 6 del mattino. Lo rende noto l'Anas. Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento