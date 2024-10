Varese City Run, un successo da oltre 1.500 partecipanti

Varese, 14 ottobre 2024 - Sono partiti in 1500 ieri mattina a Varese per la Varese City Run. Una grande festa che ha portato entusiasmo e colore in città. Presenti anche quasi 400 piccoli atleti coinvolti nelle Pulciniadi, tradizionale appuntamento di apertura della manifestazione. «Si chiude un anno straordinario – ha detto Stefano Colombo, presidente di Sport+, associazione organizzatrice della manifestazione –. Siamo partiti da Castellanza con la Liuc Run, poi le corse estive di Rescaldina, Legnano e Parco Altomilanese. Dopo l’estate di nuovo in pista con la nostra prima edizione della GallaRun ten e oggi abbiamo chiuso con una grande Varese City Run. Confermare i numeri, in una domenica in cui si disputavano altre manifestazioni podistiche in concomitanza, non era semplice. Ci siamo riusciti e siamo molto soddisfatti”.

Il sindaco

Alla partenza anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, che ha corso la 10 k. «Correre la Varese City Run è sempre un piacere - ha detto -. È bello poter vivere la città per una mattina in maniera diversa. E il fatto di vedere tante persone che partecipano e che arrivano anche da fuori città, provincia e da altre regioni, è la conferma che siamo sulla strada giusta per fare di Varese una città accogliente e dello sport". Successo anche per la Family Run, con intere famiglie, i bambini piccoli nei passeggini e gli amici a quattrozampe al seguito.

Questi i vincitori: Mezza Maratona Uomini: Stephen Njeri, Run2gether. Mezza Maratona Donne: Roberta Vignati, Atletica Brescia;10 Km Uomini: Shadrack Kenduiywo, Run2gether; 10 km donne: Nicole Coppa, Bracco atletica.