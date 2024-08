Varese, ambulanze in coda al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo

Varese, 21 agosto 2024 – Ambulanze in coda, in attesa di poter affidare il paziente a medici e infermieri. Un’attesa che in queste settimane si prolunga anche per ore. Succede al (nuovo) pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. A denunciarlo, a raccontare quel che succede, sono gli stessi equipaggi delle varie croci che fanno riferimento al principale ospedale del capoluogo. A raccontarlo è un testimone oculare, Paolo G., che lunedì si è recato al Circolo per una persona che aveva necessità di cure e alla quale è stato assegnato un codice giallo. “Quando siamo arrivati ho notato che c’erano quattro ambulanze in coda – racconta –. Ho voluto quindi parlare con alcuni soccorritori, e mi hanno confermato che c’è questa situazione molto difficile e complessa al Circolo di Varese ormai da diverso tempo”.

Tutto sembrerebbe essere causato da una carenza di posti letto in pronto soccorso. Che ad agosto si è acuita anche a causa di un numero di accessi crescente in pronto soccorso. Le attese prima di poter essere “scaricati” così si estendono più del dovuto. Coi pazienti che, in alcuni casi, evidentemente quelli meno gravi, verrebbero anche visitati a bordo delle ambulanze. “Il problema è che se le ambulanze restano in ospedale non possono rientrare alla centrale operativa ed essere di nuovo disponibili”. Si crea cioè un effetto imbuto, che rischia potenzialmente di avere ripercussioni sul servizio di emergenza.