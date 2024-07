A Busto Arsizio e Gallarate. Il posto fisso di polizia apre al Pronto soccorso

In arrivo il posto fisso della polizia di Stato al Pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio e di Gallarate. "Lavoriamo perché tutto sia pronto con l’inizio del nuovo anno. A Busto i locali sono stati individuati, mentre a Gallarate sono pronti". A spiegarlo sono stati gli stessi vertici dell’Asst, che hanno ricevuto in visita l’altro giorno il questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza, un sopralluogo utile anche per conoscere meglio gli spazi dove sarà collocato il nuovo locale destinato alle forze dell’ordine. È stato lo stesso questore Mazza a spiegare che i tempi saranno comunque rapidi, soprattutto per Gallarate, perché la Questura aveva già cominciato a ragionare sulla riapertura del posto fisso. Ora mancano solo alcuni dettagli tecnici, di fatto il locale che ospiterà il posto di polizia all’ospedale di Gallarate c’è sempre stato, andava solo riattivato.

Quindi l’impegno c’era a venire incontro alle sollecitazioni da parte di operatori e cittadini dopo alcuni episodi allarmanti che spingevano a reclamare più sicurezza. Ma la pandemia, che aveva costretto a far fronte ad altre emergenze, aveva rallentato il percorso. Adesso è tutto pronto, con personale qualificato e professionalità idonee.

"È un posto delicato, dove hai continui rapporti con le persone – spiegano dalla Questura – Ci vorrà un minimo di tempo ma la struttura avrà a disposizione tutte le più moderne tecnologie". Dall’Asst Valle Olona il commento: "È stato un incontro cordiale e positivo. Da parte nostra confermiamo la massima collaborazione". Le postazioni di sicurezza gestite dagli agenti della polizia di Stato daranno un supporto concreto di prevenzione delle aggressioni verbali e fisiche al personale sanitario, tema purtroppo diventato di stringente attualità. Saranno posizionate nelle immediate vicinanze del triage del Pronto soccorso.

Negli ultimi anni gli episodi preoccupanti con aggressioni verbali e fisiche al personale, sia medici sia infermieri oppure Oss, sono aumentati al punto che a marzo dello scorso anno la Direzione generale dell’Asst Valle Olona ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica sull’allarmante situazione. Ora arriva la risposta, con il posto fisso della polizia di Stato al Pronto soccorso dei due ospedali.

