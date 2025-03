Valganna, scontro tra auto e furgone: gravissimi due ragazzi. Traffico in tilt sulla SS233

Valganna (Varese), 13 marzo 2025 – Grave incidente oggi, giovedì 13 marzo, lungo la SS233 nel territorio di Valganna, in provincia di Varese. L’allarme per lo schianto è scattato intorno alle 14. A scontrarsi un’auto guidata da una giovane di 27 anni e un furgone. Il bilancio è drammatico. Ad avere la peggio le persone che si trovavano a bordo della vettura, la giovane conducente e uno dei passeggeri dell’auto, un ragazzo di 21 anni, entrambi in condizioni gravissime.

Gravissimi conducente dell’auto e passeggero 21enne

La 27enne è stata soccorsa e portata in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese con pesanti traumi alla testa, al torace e a una gamba. Il ragazzo di 21 anni, che occupava il posto del passeggero, è stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza con l’elisoccorso con ferite alla testa, al bacino e all’arto inferiore.

Ferita anche una ragazza di 23 anni

Soccorsa, ma fortunatamente in condizioni meno gravi, anche un’altra passeggera della vettura, una ragazza di 23 anni. La giovane è stata portata in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese ma – pur avendo riportato un trauma al volto – le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Il conducente del camion

Illeso il conducente del camion, di cui al momento non sono note le generalità. Soccorso in codice giallo un 50enne intervenuto sul luogo dello schianto ma non coinvolto nell’incidente: avrebbe accusato un malore ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto – come segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia sono intervenuti due elicotteri (uno proveniente da Como, uno accorso sul posto da Milano), una automedica e cinque ambulanze. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri. Resta ancora da verificare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sono stati disposti gli accertamenti e i rilievi del caso sul luogo dello schianto. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.