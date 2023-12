Va in Questura per la dichiarazione di ospitalità. Ma era stato espulso e ora finisce ai domiciliari

È entrato in Questura per portare a termine la dichiarazione di ospitalità, ne è uscito per andare agli arresti domiciliari nell’abitazione indicata: protagonista un cittadino di nazionalità albanese 31enne, che è arrivato in via Gilardelli accompagnato dall’ospitante per completare la dichiarazione. Ma, controllate le generalità di entrambe le persone interessate, sono emerse alcune vicende: il 31enne era destinatario di un provvedimento di carcerazione con una condanna a un anno e nove mesi, pena sospesa e tramutata in servizi sociali, e soprattutto era stato oggetto di un provvedimento di espulsione datato 2019. Entro questo termine chi è colpito da espulsione non potrebbe rientrare in Italia e, non essendo trascorsi i 5 di validità dell’espulsione, non è restato altro da fare che arrestarlo. Il cittadino albanese è dunque ora ospitato, ma ai domiciliari, in attesa di giudizio.