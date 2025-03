Us Legnanese, ecco la stagione. Sport, scuola e impegno sociale: "I giovani sono la nostra forza"

Fedele alla tradizione e con un occhio alla novità, l’Us Legnanese 1913 si prepara a un 2025 di corsa. Il sodalizio ciclistico ha presentato ieri mattina in comune un’intensa stagione. "Come amministrazione comunale siamo ben felici di sostenere l’impegno di associazioni che come quella del presidente Luca Roveda diano occasione ai giovani di fare sport, di rafforzare con diverse iniziative un valore come la coesione sociale", ha introdotto la conferenza stampa il vicesindaco Anna Pavan. L’Us Legnanese anche per il 2025 riparte da numeri molti significativi come ha spiegato il presidente Roveda: "Annoveriamo 174 tesserati Fci, 20 per la sezione runners e 35 triatleti. Con la gara principale, la Coppa Bernocchi che riproporremo il 6 ottobre nel Trittico Lombardo abbiamo una visibilità internazionale, come attestano dirette tv e numeri di accessi al nostro sito e sui social, ma non ci vogliamo limitare a questo, perché pure quest’anno il nostro impegno non si ferma allo sport ma si interessa del mondo scolastico per progetti di educazione stradale, culturale con le borse di studio della Fondazione Famiglia Legnanese, istituzionale con la partecipazione al bando per la mobilità sostenibile e a quello sociale con BicinFesta".

Domenica la squadra allievi con i direttori sportivi Valter Giordan e Giovanni Fornara inizierà la stagione delle corse con la Varese-Angera: "Successivamente i nostri portacolori - ha aggiunto il vicepresidente Gianni Dolce - prenderanno parte il 6 aprile al nostro 51° Gran Premio Pino Cozzi. Sempre quel giorno organizzeremo anche la storica 105ª Targa d’oro Città di Legnano, rivolta come novità a esordienti e allieve donne, con gare valide anche qui per il campionato provinciale e per il Trofeo Rosa".

Alla terza edizione sarà poi la Stralegnanese: "Una marcia podistica non competitiva - ha rimarcato il vicepresidente Roberto Taverna - nel cuore della nostra città per l’11 maggio. Il 12 settembre sarà la volta della Stralegnanese by night, tutte manifestazioni sempre molto popolari".